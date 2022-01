Burgemeester van New York belooft om stad “wapenvrij” te maken

Eric Adams, de nieuwe democratische burgemeester van New York, heeft maandag gezworen de metropool te ontdoen van wapens. Dat wil hij doen door meer politieagenten in burger op straat in te zetten. De beslissing komt er na een reeks gewelddadige incidenten van de voorbije weken.

“Wapengeweld is een volksgezondheidscrisis die elke hoek van de stad blijft bedreigen”, aldus de voormalige politieman. “Openbare veiligheid is de prioriteit van mijn administratie en daarom zullen we wapens van de straat halen, onze mensen beschermen en een veilige, welvarende en rechtvaardige stad creëren voor alle New Yorkers.”

Adams, die op 1 januari officieel als burgemeester aantrad, wordt geconfronteerd met een toenemend aantal gewelddadige incidenten. Vrijdag is een 22-jarige NYPD-agent gedood bij een schietpartij in een flat in Harlem. Een week eerder werd in dezelfde buurt een 19-jarige Puerto Ricaanse vrouw doodgeschoten door een overvaller.

Het wapengeweld in New York is in 2021 opnieuw licht gestegen (+4,3 procent ten opzichte van 2020).