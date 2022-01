Club Brugge neemt opmerkelijke initiatieven in mobiliteitsplan: fans die te laat komen, mogen niet meer binnen in nieuwe stadion

Vorig jaar in oktober werd de omgevingsvergunning voor het nieuwe stadion van Club Brugge goedgekeurd. Het nieuwe Jan Breydel zou plaats moeten bieden aan 40.116 supporters en zou worden gebouwd op de huidige site in Sint-Andries. Buurtbewoners hadden bezwaar bij de grote verkeershinder, maar in haar mobiliteitsplan neemt Club dus enkele opmerkelijke initiatieven.

Wie zich een kaartje voor Club wil aanschaffen in het nieuwe stadion zal een aantal extra vakjes moeten aanduiden. Naast het vak, de rij en de zitplaats zal elke Brugse fan ook moeten aangeven of hij te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer of met de auto naar het stadion wil komen. Wie met de eigen wagen komt, krijgt bonuspunten voor het carpoolen. Hoe meer volk in je wagen, hoe dichterbij je kunt parkeren. Op die manier wil Club Brugge de verkeershinder rond het stadion beperken.

Tijdsloten

Om ook de drukte rond het stadion in Sint-Andries te spreiden zijn ze bij Club Brugge van plan met strakke tijdsloten te werken. Wie met de wagen komt, moet een tijdslot van vijftien minuten aanduiden, fietsers hebben een halfuur. Wie zich niet aan zijn tijdslot houdt, zou eveneens de toegang tot het stadion kunnen worden ontzegd. Herhaaldelijke laatkomers kunnen op papier zelfs een permanent stadionverbod krijgen.