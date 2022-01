Zwarte man zat zes dagen in de cel omdat politie hem verwarde met blanke naamgenoot die dubbel zo oud is

Een Afro-Amerikaanse man uit Nevada heeft zes dagen in de gevangenis doorgebracht omdat de politie hem verwarde met een verdachte met dezelfde naam. Ook al was die verdachte blank en meer dan dubbel zo oud.

Toen de 23-jarige Shane (Lee) Brown in januari 2020 zijn rijbewijs toonde bij een verkeerscontrole in Las Vegas, werd hij plots in de boeien geslagen. De agenten hadden een arrestatiebevel op zijn naam, zo verklaarden ze. Brown was stomverbaasd. Met reden, want het arrestatiebevel was eigenlijk bedoeld voor de toen 49-jarige Shane (Neal) Brown, een blanke man met baard.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In zijn periode in de cel probeerde de twintiger de aanwezige agenten meermaals duidelijk te maken dat hij niet de 49-jarige Shane Neal Brown was die ze zochten. Maar toch werd hij pas na zes dagen - toen zijn advocaat had afgedwongen dat de agenten zijn foto zouden vergelijken met een oude boekingsfoto van Shane Neal Brown - vrijgelaten. Acht dagen later zou de politie van Las Vegas tot de conclusie komen dat de gezochte veertiger al was opgepakt in Californië.

Shane Lee Brown heeft de lokale politie nu voor de rechter gesleept en eist een schadevergoeding van 500.000 dollar (ruim 440.000 euro). Een woordvoerder van de politie meldt echter dat zijn arrestatie “terecht” was omdat hij rondreed met een geschorst rijbewijs en omdat hij nog een openstaande boete had.