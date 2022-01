Waarom je toch af en toe je spam-folder moet checken: vrouw vindt winnend lotje in verloren gegane e-mail

3 miljoen dollar. Zo veel had een Amerikaanse vrouw gewonnen met de loterij. Enig probleem: ze wist het zelf niet. Tot ze per toeval ook de spam-folder van haar e-mailaccount checkte.

Laura Spears, een 55-jarige vrouw uit Michigan, kocht enkele weken geleden online een ticketje voor de trekking van de Mega Millions-loterij op oudejaarsavond. Die avond kwamen de nummers 2 - 5 - 30 - 46 - 61 uit de trommel. Spears kende haar eigen nummers echter niet vanbuiten en besefte niet dat ze gewonnen had.

Het was pas enkele dagen later, toen de Amerikaanse in haar spam-folder op zoek ging naar een ontbrekende mail die ze normaal gezien van een kennis had gekregen, toen ze de mail van Mega Millions opmerkte en besefte dat ze 3 miljoen dollar (zo’n 2,6 miljoen euro) gewonnen had.

Normaal gezien is het ten zeerste af te raden om in te gaan op mails die in je spam-folder terechtkomen, maar er af en toe eens een kijkje in nemen, kan duidelijk ook geen kwaad.