Beurzen tonen wat herstel

Na een bloedrode maandag, tonen de Europese beurzen op dinsdag wat herstel bij het begin van de handel. De Bel20 in Brussel koerst nipt boven de sluitingskoers van dinsdag.

De oorlogsdreiging rond Oekraïne en de vrees voor renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank brachten maandag een verkoopgolf op gang op de Europese beurzen. De Bel20, een graadmeter met de twintig belangrijkste aandelen in Brussel, sloot 3,74 procent lager en dook voor het eerst sinds mei vorig jaar onder 4.000 punten.

Op dinsdag lijkt de rust weer te keren. De index Stoxx 600 Europe, met 600 Europese aandelen uit verschillende landen, stond na een halfuur handelen circa 0;5 procent in het groen. Toerisme-aandelen, mijnbouw en consumentenproducten deden het goed.

Woensdag vergadert de Amerikaanse centrale bank over de rente. Verwacht wordt dat de rente voor het eerst sinds 2018 wordt verhoogd, om de hard oplopende inflatie de kop in te drukken. Hogere rentes zijn over het algemeen ongunstig voor meer risicovolle beleggingen zoals aandelen.