Help, de robotstofzuiger is ontsnapt/vermist

Eén dag. Zo lang was hij onvindbaar voor diegenen die hem opnieuw aan het werk wilden zetten. Maar één dag. En toen was het rijk der vrijheid uit. Toen werd de vermiste robotstofzuiger teruggebracht naar het hotel waaruit hij ontsnapt was. En dat allemaal door de schuld van een vervelende haag.

Terwijl hij normaal gezien altijd halt hield aan de ingang van het Travelodge-hotel in het Britse Cambridge om dan rechtsomkeer te maken, zag hij donderdag zijn kans schoon. Hij overwon zijn drempelvrees en koos het ruime sop.

Pas na een kwartiertje werd zijn verdwijning opgemerkt. Eerst werd er nog een grote zoekactie in en rond het hotel op poten gezet, maar al snel werd alle hoop opgegeven. De vogel was gaan vliegen. Nu ja, de robotstofzuiger was gaan rijden. De vrije natuur in. “Hij kon echt overal zijn”, aldus het hotelpersoneel, dat online een oproep deed naar mogelijke getuigen. “Wie hem gezien heeft, breng hem alstublieft terug.”

Zodra het nieuws uitbrak, verwierf de vrijgevochten robotstofzuiger al snel een schare fans op social media. “We hopen dat hij van zijn reis geniet”, luidde het onder meer. Of nog: “Hij heeft geen natuurlijke roofdieren in het wild, dus we hopen dat hij het haalt.”

Maar het mocht niet zijn. Vrijdag zat het rijk der vrijheid er alweer op voor de robotstofzuiger, die gevonden werd onder een haag. Volgens het hotelpersoneel “zit hij nu weer gelukkig op een plank bij de rest van zijn robotstofstofzuigerfamilie”. Maar is hij wel écht gelukkig?