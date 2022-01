Onderwijsveld wil quarantaineregels aanpassen, opnieuw meerdaagse schooluitstappen mogelijk

“Het onderwijsveld steunt de vraag om de quarantaineregels voor scholen grondig aan te passen, zodat alleen wie besmet is nog thuis moet blijven”, zo staat te lezen in een persbericht van onderwijsminister Ben Weyts. “De regel dat een klas automatisch sluit bij vier besmettingen komt dan te vervallen. Het is nu aan de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid om woensdag hierover de knoop definitief door te hakken.”

Schoolreizen

Naast het gemeenschappelijk standpunt omtrent quarantaine werd ook beslist dat meerdaagse schooluitstappen opnieuw mogelijk worden vanaf 29 januari. “Het Overlegcomité heeft vorige week al beslist dat de jeugdsector vanaf 29 januari opnieuw meerdaagse uitstappen met overnachtingen mag organiseren. Er zijn ook geen beperkingen meer op groepsreizen. Het zou absurd zijn dat je wel op bivak mag met de chiro, maar niet op reis met school”, zegt Weyts. “Bovendien zijn schoolreizen voor sommige leerlingen de enige reizen die ze maken”.

Scholen die schoolreizen gepland vóór 28 januari hebben moeten annuleren, zullen een beroep kunnen doen op hun annulatieverzekering. “Het Vlaamse Parlement en de Vlaamse Regering zullen hiervoor in een regeling met terugwerkende kracht voor voorzien.”

Zieke leerkrachten

Zieke leerkrachten hebben normaal gezien twee attesten nodig om hun afwezigheid te wettigen: het klassieke doktersbriefje én een bijkomend attest, dat ook moet ingevuld worden door de huisarts. Op vraag van de huisartsen, die momenteel overbelast zijn, vervalt dat tweede attest tijdelijk. “Leerkrachten hebben momenteel dus alleen nog een doktersbriefje nodig.”

Coronabarometer onderwijs

Minister Weyts heeft ook een eerste ontwerp van een coronabarometer voor het onderwijs voorgesteld, zodat hier op een volgende vergadering over beslist kan worden. Onderwijs valt immers niet onder de federale barometer. In het ontwerp van Weyts zal er ook in het onderwijs gewerkt worden met drie niveaus: geel, oranje en rood. “Er is een basispakket van maatregelen die van kracht zijn in elk niveau (zoals onder meer ventilatie, verluchting en afstand, nvdr.)”, luidt het. En dat basispakket kan dan in elk niveau worden aangevuld met extra maatregelen. “In het onderwijs hebben we al in 2020 met een barometer gewerkt: ook toen hadden we verschillende kleurcodes”, zegt Weyts. “We hebben toen ook de beperkingen van dit systeem leren kennen. We willen met een nieuwe barometer vooral meer eenvoud brengen in de regels, wat belangrijk is voor directies en leerkrachten. Er komt zo hopelijk iets meer stabiliteit en voorspelbaarheid, al zal het virus zelf altijd onvoorspelbaar blijven”.