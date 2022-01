Verliefd op Antwerpen, gekweekt op blote voeten en liever Marokko dan Polen: Belg Ilias Chair droomt van sprookje op de Africa Cup

Marokko is met voorsprong een van de meest Belgische ploegen op de Africa Cup. Van de in Geraardsbergen geboren broertjes Mmaee tot Standard-middenvelder Selim Amallah. De meest opvallende: QPR-middenvelder Ilias Chair (24). Geboren en getogen in Edegem en een product van de blotevoetenacademie van Jean-Marc Guillou. “Deze zomer toonden een paar Belgische topclubs interesse, maar ik wil naar de Premier League.” Met Marokko heeft hij ondertussen al de groepsfase van het toernooi overleefd.