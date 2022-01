Londense politie start onderzoek naar lockdownfeestjes (in ambtswoning) van Boris Johnson

De Metropolitan Police opent een onderzoek naar de feestjes die hebben plaatsgevonden in Downing Street, de ambtswoning van de Britse premier Boris Johnson. Dat bevestigt politiecommissaris Cressida Dick dinsdag tijdens een commissiezitting van de London City Council.

De politie onderzoekt “mogelijke schendingen van de coronamaatregelen” in de afgelopen twee jaar binnen Downing Street 10 en Whitehall, het regeringscentrum in Londen, aldus de commissaris volgens BBC.

Ze meldt ook dat de politie “zonder angst of vooroordelen” haar onderzoek zal voeren en updates zal geven “op belangrijke momenten” tijdens het onderzoek. “Het feit dat we nu een onderzoek voeren wil natuurlijk niet zeggen dat alle betrokkenen in alle gevallen vaste straffen zullen krijgen”, klinkt het nog.

Premier Boris Johnson staat al weken onder vuur vanwege ‘partygate’, onthullingen over feestjes in zijn ambtswoning tijdens de coronalockdowns. Het aantal feesten loopt ook op. Maandag nog meldde de Britse zender ITV dat Johnson een verjaardagsfeestje had met 30 genodigden tijdens de eerste lockdown.

De resultaten van een intern onderzoek van topambtenaar Sue Gray worden later deze week verwacht. De politieke toekomst van Johnson kan afhangen van dat onderzoek. Verschillende leden van zijn partij willen dat de premier een stap opzij zet. Kenners menen dan ook dat een motie van wantrouwen onvermijdelijk is.