Club Brugge legt strijd om parkeerplaatsen plat: wie niet laat weten hoe, om hoe laat en met hoeveel mensen hij of zij komt, mag niet binnen

Een blik in de toekomst. Het nieuwe Club-stadion. — © Club Brugge

Voetbal is oorlog. Ook al voor de match, wanneer supporters vechten voor een parkeerplaats dicht bij het stadion. Club Brugge legt die strijd plat. Voor de matchen in het nieuwe stadion moeten de supporters op voorhand zeggen hoe, wanneer en met hoeveel ze naar de match komen. Wie daar dan van afwijkt, zal het stadion niet binnenraken. “Dat is legaal perfect afdwingbaar”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).