Topbankier mag gepeperde rekening bij stripclubs uitleggen aan de rechter

Het voormalige hoofd van een Zwitserse bank staat vanaf dinsdag voor de rechter voor een resem financiële malversaties. Er is sprake van persoonlijke verrijking en voor anderen ter waarde van miljoenen euro’s via nevendeals en illegale uitgaven. Zo kan het openbaar ministerie met een totaal van 201.267 Zwitserse frank (zowat 194.000 euro) aan rekeningen bij een resem stripclubs, cabaretzaken en “gezelschapsbars” pronken.

Het gaat om Pierin Vincenz (65), de vroegere CEO van Raiffeisen Switzerland, die samen met bankconsultant Beat Stocker terechtstaat. Volgens de openbaar aanklager hebben ze samen zowat 25 miljoen Zwitserse frank (24,1 miljoen euro) verdonkeremaand. Zo roomde Vincenz zelve zowat 8,4 miljoen frank af van deals die hij tijdens zijn vijftienjarige loopbaan als CEO sloot. Het grootste deel van de illegale winsten, haalden ze binnen met de overnames die de bank realiseerde.

Voorts is er volgens het openbaar ministerie sprake van 560.709 frank aan oneigenlijke gefactureerde uitgaven. Naast bezoeken aan stripclubs en dies meer, gaat het ook om vluchten en hotel- en restaurantbezoeken. Ook dat komt neer op commerciële fraude en verduistering, zo valt te lezen in de aanklacht die 365 pagina’s rijk is. Hij zou zijn werkgever ook de herstellingen aan een kamer in een vijfsterrenhotel in Zürich aangerekend hebben. Die kamer werd vernield tijdens een “grote ruzie” tussen Vincenz en een stripper waarmee hij datete.

Het parket vraagt zes jaar cel voor beiden. De zaak kreeg heel wat aandacht in het Alpenland. Het Zwitserse Raiffeisen, samengesteld uit 225 autonome banken, heeft kantoren in 800 Zwitserse steden en gemeenten. De bank diende eerder zelf klacht in. Ook vijf anderen staan terecht, hun naam werd niet vrijgegeven.