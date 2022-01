Pfizer en BioNTech starten klinische studie naar omikronvaccin

Aan de studie zullen 1.420 mensen deelnemen, verdeeld in drie groepen. Een eerste groep bevat zowat 600 deelnemers, die tussen 90 en 180 dagen voor het begin van de studie al twee doses van het huidige vaccin hadden gekregen en nu één of twee doses van het omikronvaccin zullen krijgen. De tweede, ongeveer even grote groep, bestaat uit mensen die al een booster hebben gekregen. Zij krijgen nog een verdere dosis van het conventionele vaccin of een dosis van het kandidaat-vaccin tegen omikron. De derde groep, met 200 mensen, bestaat uit niet-gevaccineerden en mensen die ook nog niet ziek werden met Covid-19. Zij krijgen drie doses van het omikronvaccin.

“De studie maakt deel uit van onze wetenschappelijke aanpak om een variant-gebaseerd vaccin te ontwikkelen, die een vergelijkbare bescherming tegen omikron biedt zoals we bij de vorige varianten hebben waargenomen, die ook langer meegaat”, aldus Ugur Sahin, CEO van BioNTech. Volgens hem bieden vaccins nog steeds een hoge bescherming tegen een ernstig ziekteverloop door omikron.

De bedrijven rekenen erop tegen maart aan de markt te kunnen leveren, eens ze daarvoor toestemming van de autoriteiten hebben. De Europese geneesmiddelenautoriteit EMA heeft weliswaar nog niet gezegd een aan omikron aangepast vaccin noodzakelijk te vinden.