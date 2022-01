Nadat Tsjechische miljardair aan snelheid van 417 km/uur over snelweg scheurde: Duitse politie start onderzoek

Het rijgedrag van de Tsjechische miljardair Radim Passer wordt onder de loep genomen nadat hij een opmerkelijk filmpje online plaatste. Op de beelden is te zien hoe Passer aan een snelheid van 417 km/uur over de Duitse snelweg rijdt. Na afloop van hun risicovolle stunt juichen en klappen de bestuurder en zijn passagier voor hun eigen rijgedrag. Hoewel eerst werd gedacht dat ze geen overtreding begingen, lijkt de zaak nu toch een staartje te krijgen, want de Duitse politie startte intussen een onderzoek.

De video is vorig jaar juli opgenomen, maar begin januari besloot Passer de video op sociale media te zetten. Op de beelden is te zien hoe Passer in zijn Bugatti Chiron over de A2 tussen Berlijn en Hannover, racet.

Op sommige stukken van de Duitse snelwegen geldt geen snelheidslimiet, maar wel een adviessnelheid. Toch kan de Duitse politie de snelheden van Passer niet waarderen. Agenten vinden zijn rijgedrag onverantwoord. Ondanks het gebrek aan een snelheidslimiet zouden ze hem de bestuurder voor de rechtbank kunnen dagen wegens onverantwoord rijgedrag en het in gevaar brengen van andere weggebruikers.

Ook het Duitse ministerie van Verkeer heeft met gefronste wenkbrauwen naar de video gekeken. “Alle weggebruikers moeten zich aan het verkeersreglement houden”, zegt een woordvoerder. Daarin staat volgens haar onder meer dat alle bestuurders hun auto constant onder controle moeten kunnen houden.

De politie laat weten dat op de A2 tussen Berlijn en Hannover geen snelheidslimiet geldt. Volgens de fabrikant heeft een Bugatti Chiron een vermogen van 1500 pk. (dvt)