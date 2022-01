Schol! Liverpool-trainer Jürgen Klopp stapt spelersbus uit om fans te trakteren op bier

De Duitse coach kwam met een paar flesjes bier in zijn handen de bus uitgelopen en gaf deze aan twee fans. Spijtig genoeg voor de rest van de aanwezigen had hij niet meer flesjes in zijn handen en bleef het daarbij.

Klopp had alle reden voor zijn goede stemming. Doordat Manchester City punten liet liggen kon Liverpool voor het eerst in lange tijd de achterstand op de koploper weer iets verkleinen. Het verschil is nu negen punten, maar The Reds hebben nog een wedstrijd tegoed.