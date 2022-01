Ondanks dodelijke stormloop gaat Africa Cup gewoon door, duel van zondag verhuist wel naar ander stadion in Yaoundé

Voorzitter Patrice Motsepe van de Afrikaanse voetbalbond (CAF) heeft dinsdag aangekondigd dat de voor zondag geplande kwartfinale van de Africa Cup in Yaoundé zal worden verplaatst naar een ander stadion in de Kameroense hoofdstad. Vlak voor de wedstrijd in de Africa Cup van maandag tussen Kameroen en de Comoren kwamen minstens acht mensen om het leven bij een stormloop in de buurt van het belangrijkste stadion van Yaoundé.