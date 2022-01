Christian Eriksen traint mee met Jong Ajax: “Ik wil top zijn als ik een nieuwe club vind”

Christian Eriksen kreeg in december van zijn dokters groen licht om zijn voetbalcarrière weer te hervatten, nadat hij maandenlang een individueel herstelprogramma had afgewerkt.

Doordat hij een defibrillator heeft, ingebracht nadat hij een hartstilstand gehad gekregen tijdens de EK wedstrijd Denemarken-Finland, moest hij zijn contract met Inter ontbinden. Sporten met een defibrillator is in Italië – als enige land – niet toegestaan.

Hij is op zoek naar een club. Het Engelse Brentford is in beeld, hij zou er zelfs al medische testen hebben ondergaan. Tot de handtekening is gezet of een andere club werd gevonden, mag Eriksen meetrainen met Jong Ajax . “Ik ben erg blij dat ik hier kan zijn. Bij Ajax ken ik de mensen, voelt het als thuiskomen omdat ik hier zo lang ben geweest. Alle faciliteiten zijn hier aanwezig en bij Jong Ajax kan ik op hoog niveau in groepsverband trainen. Dat is voor mij op dit moment de perfecte basis. Ik wil zo snel mogelijk mijn topconditie bereiken. Als ik een club vind, wil ik daar zo snel mogelijk mijn mannetje kunnen staan.”