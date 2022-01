Meer meldingen van seksueel geweld na onthullingen over ‘The Voice’

Anderhalve week na de eerste onthullingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij talentenshow The Voice of Holland op de Nederlandse zender RTL krijgt het Centrum Seksueel Geweld (CSG) in Nederland nog steeds meer telefoontjes en chats dan gewoonlijk. Er melden zich vooral mensen die een langere tijd geleden seksueel geweld meemaakten.

Waar het CSG gewoonlijk zo’n twaalf à dertien chatgesprekken per dag voert, waren dat er op de dag dat BNN/VARA-programma BOOS de aflevering over The Voice online zette, afgelopen donderdag, in totaal 341. Vrijdag voerde het centrum 286 chatgesprekken. “De chats bleven maar komen”, zegt hoofd van het CSG Iva Bicanic. “Waar we normaal gesproken ‘s nachts met twee hulpverleners achter de chat zitten, kwamen we tijdens de piek met twaalf hulpverleners nog steeds handen tekort.”

Het aantal chats nam in het weekend af, maar bleef hoger dan gemiddeld. Maandag werden in totaal 131 chatgesprekken gevoerd. Er blijven ook meer telefoontjes binnenkomen dan gewoonlijk. Op de dag van de BOOS-uitzending kreeg het centrum 92 telefoontjes, ruim vier keer zoveel als dezelfde dag een jaar geleden. Vrijdag kwamen er zelfs 232 telefoontjes binnen. In het weekend daalde het aantal telefoontjes tot ongeveer 70 per dag, maandag ging de telefoon 101 keer.

“De berichtgeving rondom het vermeende misbruik bij The Voice of Holland heeft enorm triggerend gewerkt”, zegt Iva Bicanic, hoofd van het Centrum Seksueel Geweld. “Het maakte bij veel slachtoffers van seksueel geweld iets los. Er was ook geen ontkomen aan; heel Nederland had het over seksueel geweld, waar je ook keek of luisterde. Bij veel slachtoffers zorgde dit ervoor dat weggestopte herinneringen bovenkwamen en daarmee de lijdensdruk groter werd.”

De meldingen kwamen bijvoorbeeld van mensen die kampten met klachten zoals herbelevingen, slaap- en concentratieproblemen. Anderen belden omdat ze zich gesterkt voelden om hulp te zoeken na het horen van verhalen in de media. Ook belden mensen die door alle aandacht voor het onderwerp zich realiseerden zelf ook slachtoffer te zijn geweest.

Vorige week riep het CSG op om “victim blaming” van slachtoffers van seksueel geweld te voorkomen. Zo zou 75 procent van de slachtoffers te maken krijgen met beschuldigende opmerkingen en ongepaste vragen. Ook de organisatie Slachtofferhulp meldde vorige week al een verdriedubbeling van het aantal chatgesprekken.