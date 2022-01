Taliban arresteren 40 Afghanen die het land “illegaal” wilden verlaten

In Afghanistan zijn veertig mensen tegengehouden die “illegaal” het land wilden verlaten. Dat heeft talibanwoordvoerder Zabihoellah Moedjahid dinsdag gemeld. De groep werd gearresteerd toen ze een vlucht vanaf Mazar-e-Sharif wilden nemen, een stad in het uiterste noorden van het land. Meerdere vrouwen worden nog steeds vastgehouden tot een mannelijk familielid hen komt halen.

In de weken na de machtsovername van de taliban in augustus 2021, ontvluchtten meer dan 120.000 mensen het land, onder wie buitenlandse diplomaten, maar vooral Afghanen die risico liepen op vervolging door de taliban. Meerdere landen en ngo’s proberen nog altijd vluchten te organiseren om Afghaanse burgers te evacueren, maar de taliban treden steeds harder op tegen deze praktijken. Het is niet duidelijk wie de vlucht vanaf Mazar-e-Sharif had gecharterd.

Er zijn nog steeds tienduizenden Afghanen die op de vlucht willen slaan uit vrees voor represailles van de taliban, maar het is moeilijk om hiervoor aan de juiste documenten te geraken.