Sneeuwval verergert humanitaire situatie in Syrië, VN spreekt over “horrortaferelen”

Na nieuwe sneeuwval in het noordwesten van Syrië is de humanitaire situatie voor honderdduizenden vluchtelingen verslechterd. In de regio rond de steden Idlib en Aleppo zijn duizenden tenten beschadigd of vernietigd, meldt de Duitse ngo Welthungerhilfe.

Bij “bitter koud” winterweer is de situatie van de mensen in de kampen rampzalig, zegt Else Kirk van de ngo. “Hun matrassen zijn nat en kunnen niet gedroogd worden, er is een gebrek aan dekens.” Bovendien hebben de meesten geen geld voor verwarming.

Volgens de Verenigde Naties zijn ongeveer een kwart miljoen mensen in nood in de regio getroffen door sneeuw, regen en lage temperaturen. Plaatsvervangend humanitair coördinator van de VN voor Syrië, Mark Cutts, spreekt over “horrorscènes” die de afgelopen dagen hebben plaatsgevonden. “Onze hulpverleners hebben mensen uit ingestorte tenten gehaald,” zei hij. Veel van de mensen hadden geen schop en moesten de sneeuw met hun blote handen ruimen.

De regio is het laatste grote gebied dat onder controle van de rebellen staat. Volgens cijfers van de VN leven daar ongeveer 2,8 miljoen vluchtelingen, de meesten in kampen. Wegens een gebrek aan middelen kan de VN hen niet de nodige hulp bieden, hekelt Cutts.

De oorlog in Syrië, die in 2011 begon met de onderdrukking van pro-democratische betogingen, is de afgelopen jaren minder hevig geworden. Regimetroepen en hun bondgenoten worden echter nog af en toe aangevallen, net als de opstandelingen in de provincie Idlib, het laatste bolwerk van rebellen en jihadisten in Syrië.

© REUTERS

© REUTERS