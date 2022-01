Een kus op de wang met grote gevolgen: actrice na 15 jaar vrijgesproken van “obsceen gedrag” met Richard Gere

Vijftien jaar nadat Richard Gere haar publiekelijk op de wang kuste, is Bollywood-actrice Shilpa Shetty hiervoor buiten vervolging gesteld.

De Amerikaanse Hollywoodster Richard Gere wilde op een aids-evenement vijftien jaar geleden in India duidelijk maken dat een kus op de wang geen gezondheidsrisico inhoudt. Maar die kus, met de Indiase actrice Shilpa Shetty, draaide in het traditionele India verkeerd uit. Het gerecht startte een onderzoek voor obsceen en ongepast gedrag.

Gere is intussen buiten vervolging gesteld en excuseerde zich, maar tegen Shetty bleef het onderzoek lopen, met als aanklacht dat ze zich niet had verzet. Dinsdag oordeelde de rechtbank van Bombay nu uiteindelijk dat het onderzoek geen grond heeft, en dat de actrice eerder het slachtoffer was van de ongewilde amoureuze avances van Richard Gere.