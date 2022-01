De Europese lidstaten hebben aangegeven dat ze alle bijkomende reisbeperkingen willen afschaffen voor wie een coronacertificaat heeft. Maar de beslissing gaat enkel over het reizen op zich: elk land kan nog altijd zelf beslissen welke maatregelen er op zijn grondgebied geldt. En dus blijft het voor veel jongeren afwachten of ze in de krokusvakantie wel kunnen gaan skiën.