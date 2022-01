Open VLD-voorzitter Lachaert voor rechter door klacht die werd ingediend op de enige dag dat hij geen onschendbaarheid genoot

Een rechter moet zich vandaag in Gent buigen over de vete tussen de satirische website ’t Scheldt en Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert. Inzet is een klacht van ’t Scheldt dat Lachaert zijn beroepsgeheim als advocaat zou hebben geschonden. In een eerdere dagvaarding in de omgekeerde richting, van Lachaert aan ’t Scheldt, had de Open VLD-voorzitter namelijk verwezen naar de periode dat hijzelf advocaat was van The Wall Street Journal. In die hoedanigheid verdedigde hij twaalf jaar geleden de Amerikaanse krant in een rechtszaak tegen Gert Van Mol, die gelinkt is aan ’t Scheldt. Van Mol was ontslagen bij die krant en vocht zijn ontslag aan. Volgens Lachaert ligt die rechtszaak aan de basis van de huidige beschadigingsoperatie van de website tegen hem. ’t Scheldt heeft het dan weer over een schending van het beroepsgeheim door daarnaar te verwijzen.

In de zaak van vandaag heeft de onschendbaarheid van Lachaert als Kamerlid geen impact. De advocaten van tScheldt hebben hem gedagvaard op de ene dag dat zijn vorige parlementaire mandaat was afgelopen en het nieuwe nog niet was ingegaan. De advocaat van Lachaert van zijn kant kondigt aan dat hij een schadevergoeding zal eisen “wegens tergend en roekeloos geding”.