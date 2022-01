Weer fans in de Eredivisie: Nederlandse profclubs mogen een derde van capaciteit stadions gebruiken

De fans moeten verspreid door het stadion zitten en 1,5 meter afstand houden. Ze moeten in het bezit zijn van een coronatoegangsbewijs. Na 22.00 uur zijn er geen fans meer welkom. Dat zal gevolgen hebben voor duels die later dan 20.00 uur beginnen. De nieuwe maatregelen gelden voor zes weken. Over drie weken is er wel een nieuw ‘weegmoment’.

De voetbalstadions van clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie zijn al sinds begin november leeg, vanwege oplopende coronacijfers. De profclubs hadden gehoopt dat ze minimaal twee derde van de capaciteit van hun stadions mochten gaan gebruiken. Ze beweren dat het niet rendabel is als slechts een derde van het stadion benut kan worden.

Volgens de KNVB en de clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie is het besluit om de stadions voor een derde met toeschouwers te vullen “een voorstel zonder perspectief”. Ze lieten dit dinsdagochtend al weten in een statement dat is ondertekend door de directeuren van de 34 profclubs, de KNVB (Marianne van Leeuwen), de Eredivisie CV (Jan de Jong) en Keuken Kampioen Divisie (Marc Boele).

Ook het Supporterscollectief, waarbij fanclubs van vrijwel alle profclubs zijn aangesloten, steunt de oproep aan het kabinet om zo snel mogelijk toestemming te geven voor een minimale bezetting van twee derde van de stadioncapaciteit. In België mogen de stadions voor 70 procent gevuld worden.

De Eredivisie ligt komend weekend stil vanwege interlandvoetbal buiten Europa, in de Keuken Kampioen Divisie wordt wel gespeeld.

Overigens alle sportcompetities mogen in Nederland hervat worden met publiek. Daar gaf het kabinet toestemming voor.