Twee lichamen aangetroffen in woning in Kieldrecht

In het Oost-Vlaamse Kieldrecht, een deelgemeente van Beveren, zijn dinsdagavond twee lichamen aangetroffen in een woning. Dat werd uit goede bron vernomen. De politie en het parket Oost-Vlaanderen kunnen nog geen details geven over de feiten.

De lichamen werden gevonden in een woning aan de Wilgenlaan in Kieldrecht. De omstandigheden van de overlijdens en de identiteit van de slachtoffers worden nog onderzocht. Het is nog niet duidelijk of er sprake is van kwaad opzet.