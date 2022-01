Goed voor 11 miljoen luisteraars per aflevering en bijna evenveel rellen: populairste podcast ter wereld opnieuw onder vuur

Spotify staat voor een dilemma. Kiezen tussen Neil Young of Joe Rogan. De ene is een rocklegende met een impressionant oeuvre, de andere is de ster van de populairste podcast ter wereld. De streamingsdienst kocht de exclusieve rechten op The Joe Rogan Experience voor maar liefst 95 miljoen dollar. In zijn podcast flirt Rogan graag met de controverse, maar als het over corona gaat, is het desinformatie troef. In december vroegen 270 topwetenschappers Spotify “het gevaar voor de volksgezondheid te stoppen”. Omdat Spotify niet wil luisteren, wil Young dat al zijn songs worden verwijderd. “Het is Rogan of Young. Beiden kan niet.”