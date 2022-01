Haard geen goed alternatief voor hoge energiefactuur: overheid vraagt met aandrang je kachel te doven

Net nu veel mensen uit schrik voor een torenhoge gasfactuur met hout verwarmen, vraagt de Vlaamse overheid met aandrang om kachels en haarden te doven. De luchtkwaliteit is op dit moment gewoon te slecht. “Er zit veel te veel fijn stof in de lucht.”

De alarmdrempel is bereikt: er is te veel fijn stof in Vlaanderen. Onder andere omdat het de afgelopen dagen weinig gewaaid heeft. “Wind kan de luchtvervuiling verdunnen”, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Op een kaart van Vlaanderen met de actuele fijnstofconcentraties is te zien dat de situatie dinsdagmiddag het minst gunstig was rond de steden Gent en Brugge, al geldt de overschrijding voor bijna heel Vlaanderen.

Daarom de oproep om geen hout te stoken als bijverwarming of om sfeer te creëren, want dat zou de luchtkwaliteit nog slechter maken. Zo komen er volgens de VMM bij houtverbranding fijn stof, dioxines maar ook zogenaamde PAK’s vrij, die kankerverwekkend zijn. “De impact van houtverbranding op de luchtkwaliteit in een woonomgeving kan lokaal erg hoog zijn.”

Autorit naar Wenen

De oproep om houtkachels de komende 24 uur niet te gebruiken, is een advies en geen verbod. “Mensen die enkel op hout verwarmen – een zeer kleine groep – moeten niet in de kou zitten”, zegt Smet. “Maar we willen de bevolking bewust maken van de gevolgen van houtverbranding op de luchtkwaliteit. Hout is weliswaar een natuurproduct, maar het verbranden is allesbehalve milieuvriendelijk.” Houtverbranding is in Vlaanderen goed voor net geen 50 procent van al het fijn stof. Experts rekenden een tijdje geleden uit dat wie twee uur lang hout verbrandt in een open haard daarbij evenveel fijn stof uitstoot dan een auto die van Brussel naar Wenen rijdt, een rit van zo’n 1.100 kilometer.

Het zogenaamde ‘stookalarm’ geldt al zeker tot woensdagavond. “In principe steekt de wind dan opnieuw op, wat voor een betere luchtkwaliteit moet zorgen.”