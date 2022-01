Bouba Kalala klaagt discriminatie op huurmarkt aan: “Ik had niet verwacht dat mijn naam een probleem zou zijn”

Bouba Kalala (24), bekend van De mol, is naar eigen zeggen slachtoffer geworden van discriminatie op de huurmarkt. Bij zijn zoektocht naar een huurappartement in Antwerpen kreeg hij geen reactie op verschillende mails. Toen hij vervolgens onder een Vlaams klinkende naam een mail stuurde naar de verhuurder kreeg hij wél antwoord. “Ik ga mijn zoektocht naar een appartement in Antwerpen niet voortzetten onder een Vlaams klinkende naam, want ik ben niet het probleem”, zegt hij nu.