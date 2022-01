Steeds meer Covid-bedden bezet door mensen die om andere reden in ziekenhuis werden opgenomen

Steeds meer Covid-bedden in de Belgische ziekenhuizen worden ingenomen door mensen die eigenlijk om een andere reden in het ziekenhuis werden opgenomen. Dat meldt VRT NWS. Het gaat dan bijvoorbeeld over mensen die met een beenbreuk of hartproblemen op de spoedafdeling belanden, maar die na een coronatest ook besmet blijken te zijn met het coronavirus. Dat creëert extra druk op de ziekenhuizen, die al geconfronteerd worden met een enorme personeelsuitval.

“In onze dagrapporten hebben het wij enkel over patiënten die opgenomen worden in het ziekenhuis voor Covid”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Vandaag waren dat 400 mensen, de afgelopen week ging het gemiddeld om zo’n 300 mensen per dag.”

Maar het aandeel van mensen die met een andere problematiek in het ziekenhuis werden opgenomen, maar bij een coronatest positief blijken te zijn, wordt volgens Van Gucht steeds groter. “Vorige week werden gemiddeld ongeveer 200 mensen per dag opgenomen op Covid-afdelingen voor een Covid-problematiek, maar nog eens 150 mensen per dag bleken na een test ook positief te zijn.” De verhouding tussen die twee categorieën zou inmiddels zelfs al ongeveer gelijk zijn.

Druk op gezondheidszorg

Die toestroom zet extra druk op de ziekenhuizen, zegt directeur Marc Noppen van het UZ Brussel. “Het maakt voor ons eigenlijk niet veel uit hoe Covid-patiënten bij ons terechtkomen. De behandeling blijft voor al die patiënten dezelfde, en dat verhoogt natuurlijk de druk op het ziekenhuis.”

Zeker omdat de uitval bij het ziekenhuispersoneel steeds groter wordt. Uit een interne bevraging van koepelorganisatie Zorgnet-Icuro bij de Belgische ziekenhuizen blijkt dat in de eerste twee weken van januari maar liefst 10 tot 12 procent van het ziekenhuispersoneel afwezig was. “Het probleem heeft zich verlegd van de afdeling intensieve zorgen naar het personeelsbestand”, aldus Noppen. “En dat probleem begint stilaan grote proporties aan te nemen: in ons ziekenhuis kunnen dagelijks zo’n 110 verpleegkundigen niet komen werken, dat zijn ongeveer 6 verpleegafdelingen. Helaas heeft dat ook impact op de niet-Covidzorg, zo moeten wij bijvoorbeeld bepaalde operatiekwartieren sluiten door een personeelstekort.”