OH Leuven mist maar liefst negen (!) spelers voor trip naar Gaverbeek: “De groep is in haar eer aangetast na de nederlaag op Beerschot”

Eigenlijk was er geen excuus voor, maar als er dan toch één verzachtende omstandigheid gold voor de nederlaag van OHL op het Kiel, dan wel dat de Leuvenaars niet op hun sterkst waren. Chakla (Marokko) en Kaba (Guinee) zitten op de Afrika Cup, Malinov en Kuharevych ontbraken geblesseerd. Bovenop die vier afwezigen komen er vanavond nog eens vijf bij. Romo (Venezuela), Tamari (Jordanië) en Rezaei (Iran) hebben interlandverplichtingen.Schrijvers en Maertens platen zaterdag hun vijfde geel. Dat brengt het totaal op negen afwezigen, waarvan zeven vaste waardes.

Op de rechterflank is Shengelia de meest voor de hand liggende vervanger voor Tamari. Centraal op het middenveld moet er iemand anders naast de jonge Keita komen, vermoedelijk De Sart. Hoger op dat middenveld moet ook Maertens vervangen worden. Uit de invalbeurt van de 21-jarige Gilis op het Kiel mogen we afleiden dat hij daarvoor de beste kans maakt, maar of hij genoeg kwaliteit kan leveren, is een andere vraag. De afgelopen maanden moest hij het tijdens een uitleenbeurt stellen met een invallersstatuut bij KSK Heist, in Eerste Nationale.

In de spits is de twintigjarige Allemeersch de enige optie. Niet dat hij het dit weekend zo slecht deed, maar hij weegt toch nog licht. Misschien zorgt de experimentele opstelling wel voor een frisse wind. Heel wat spelers zullen zich alvast graag laten opmerken. En dan is er nog het revanchegevoel na de afgang in Beerschot. “De groep is in haar eer aangetast”, zegt Brys. Kijken of die honger iets oplevert.(mah)