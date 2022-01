De baas op de grond, over het luchtruim en online: zoveel hebben we te vrezen van het Russisch leger

Vergeet het beeld over Sovjetsoldaten in aftandse tanks dat je kent uit de films. Het Russische leger dat aan de grenzen met Oekraïne staat te wachten, is hypermodern en wordt strak en professioneel geleid. In brute aantallen verslaat het China en de Verenigde Staten op verschillende fronten. En met de cybertak is het zelfs in staat om het internet in Oekraïne plat te leggen. “Ze hebben zich herpakt.”