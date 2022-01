Krijgen we dan toch een energiecheque tegen stijgende prijzen?

Vandaag buigt de federale kern zich weer over de hoge energiefacturen, en de plannen van ministers Vincent Van Peteghem (CD&V) en Tinne Van der Straeten (Groen) om de BTW toch zeker tijdelijk naar beneden te halen. Maar ook het idee van de energiecheque is nog altijd niet helemaal begraven.

PS zit al langer op die piste. Het is gericht en de kosten zijn duidelijk in de hand te houden, klinkt het. Maar technisch gewoon onhaalbaar, klinkt het elders. Het zou gewoon veel te lang duren om zo’n systeem op poten te zetten en er zijn privacy-bezwaren. “Dan kun je die cheque misschien volgend jaar uitdelen”, klinkt het cynisch.

Maar toch. “Ik zou niet durven zeggen dat hij begraven is”, zegt een welingelichte bron. Econoom Gert Peersman (UGent) noemt zo’n cheque de enige manier om in te grijpen zonder het indexeringsmechanisme te vertragen. En bij Open VLD is het verzet tegen een BTW-verlaging nog steeds heel groot, omdat die al snel een – bijkomend – gat in de begroting van al snel een miljard euro slaat. Dan willen ze die cheque toch nog niet afschrijven.

LEES OOK. Experts zijn het oneens en ook de politiek komt er niet uit: is het plan om hoge energiefactuur aan te pakken boerenbedrog? (+)

(agy)