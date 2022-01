IJsberen voor gevorderden: als een duik in het koude water een feestje wordt

Deze Chinezen verheffen ijsberen tot een kunst. In Shenyang, in het noordoosten van China, springen enthousiastelingen in een opengemaakt stuk bevroren meer. Sommigen hebben zich zelfs speciaal voor de gelegenheid verkleed. Het evenement en de deelnemers zien er veel uitbundiger uit dan de ijsbeertjes die in ons land enkele minuten het koude water trotseren.

