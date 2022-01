“Now that’s a banger”, glimlacht Romelu Lukaku (28) in een nieuw reclamefilmpje. Hij heeft het dit keer niet over een wereldgoal, wel over een traditionele Engelse worst. Voor u de wenkbrauwen fronst: onze landgenoot maakt sinds maandag reclame voor Beyond Meat, dat vleesvervangers produceert. “Anno 2022 is dat een slimme zet voor zijn imago”, vindt sportmarketeer Wim Lagae.