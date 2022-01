Die komt hard aan. Na een zes op zes leek Antwerp zich stilaan ontpoppen tot een van de voornaamste uitdagers van leider Union. Maar tegen STVV leed de Great Old voor het eerst dit kalenderjaar onverwacht en vermijdbaar puntenverlies (1-1). Dat er dinsdagavond stevig gevloekt is op de Bosuil. Niet in het minst door de voorzitter.