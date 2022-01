Björn Engels baalt na puntenverlies tegen STVV: “Dit was één van onze zwakste matchen van het seizoen”

Het eerste puntenverlies van 2022, en vooral de manier waarop, zorgde voor veel frustratie en ontgoocheling bij de Great Old. “Dit was een van onze zwakste wedstrijden van het seizoen”, wond Björn Engels er geen doekjes om.

“We kwamen nog wel 1-0 voor via onze eerste echte kans, maar een stilstaande fase nekte ons opnieuw. Daarop moeten we dringend beter presteren, want voorts gaven we weinig weg.”

Verdedigend stond het goed, maar de aanvallers gaven niet thuis. Wat Antwerp ook probeerde, voorin kon het geen bal vasthouden. “Terwijl dat net onze sterkte is, met veel lopende mensen, die vervolgens in de box worden aangespeeld. Dat zat er nu totaal niet in. We zijn meegegaan in het spel van STVV. Het is niet mijn type voetbal, al moet ik ze wel een pluim geven voor de manier waarop ze hier verdedigden.”

Na een foutloze start met 6 op 6 kwam deze puntendeling tegen een middenmoter in eigen huis als een verrassing. “Dit is een goeie wake-upcall. Een bewijs dat niet alles vanzelf gaat. Elke ploeg gaat volle bak tegen ons. Veel jongens zullen dit na vanavond nog eens beseffen.” Aan Engels en co. om zondag in Gent te reageren. “In het verleden staken we de koppen bij elkaar als we een wedstrijd als deze speelden. Dat hebben we toen goed aangepakt, en dat moeten we nu opnieuw doen.”(ybw)