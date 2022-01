Shinji Kagawa slaagt voor medische tests bij STVV

Shinji Kagawa (32, foto) staat opnieuw een stapje dichter bij zijn officiële debuut als Kanarie. De Japanse aanwinst van STVV slaagde maandag voor zijn medische keuring.

Woensdag zet hij zijn handtekening onder een contract bij STVV, over de contractduur werd nog niet gecommuniceerd. STVV stelt nu alles in het werk om snel een werkvergunning te verkrijgen voor Kagawa. Pas als die in orde is, kan hij aansluiten op training. De wedstrijd van vrijdag tegen Charleroi komt hoe dan ook nog te vroeg voor de Japanse vedette.(pivan)