Democrate Nancy Pelosi (81) doet gooi naar herverkiezing in 2022

De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, heeft dinsdag op Twitter aangekondigd zich kandidaat te stellen voor een negentiende ambtstermijn. Dat duidt er volgens ingewijden op dat ze langer als leider van de Democratische fractie in het Huis wil aanblijven. Eerder had Pelosi aangegeven dat ze na 2022 haar leiderschap zou opgeven.

De verwachting dat de 81-jarige Pelosi zou terugtreden steunde behalve op haar eigen uitspraken ook op een mogelijk verlies van de Democraten bij de tussentijdse verkiezingen van 8 november.

Pelosi is sinds 2003 de politiek leider van de Democraten in het Huis. In 2007 werd ze de eerste vrouw die als Huis-voorzitter (‘Speaker of the House’) optrad, totdat de Democraten in 2011 de tussentijdse verkiezingen verloren. In 2019 nam ze de functie van Speaker opnieuw op zich.

De ambtstermijn van een lid van het Huis is twee jaar. Herverkiezing in haar district in San Francisco, Californië, zou betekenen dat Pelosi minstens 38 jaar lid van het Huis zal zijn geweest tegen de tijd dat ze haar negentiende termijn heeft uitgediend.