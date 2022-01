Amerikaans president Joe Biden dreigt met “persoonlijke sancties” tegen Vladimir Poetin als Rusland Oekraïne binnenvalt

LEES OOK. Wat moet België doen als Rusland Oekraïne binnenvalt? “We zijn onvoldoende beschermd, het is bijna een zelfmoordmissie” (+)

“Als Rusland Oekraïne zou binnenvallen, zou dat - gezien de massale aanwezigheid van troepen langs de grens - de grootste invasie sinds de Tweede Wereldoorlog zijn. Zo’n gebeurtenis zou de wereld veranderen”, zo zei de Amerikaanse president dinsdag. Biden vertelde er nog bij dat hij in dat geval ook “persoonlijke sancties” tegen Poetin zou overwegen. Wat die sancties dan precies zouden inhouden, vertelde hij er niet bij.

Daarnaast zouden er ook economische sancties “met enorme gevolgen” voor heel Rusland opgelegd worden, zo verklaarde een topfunctionaris uit de Amerikaanse overheid nog. “Sancties die veel verder zullen gaan dan diegene die in 2014 werden genomen nadat Rusland de Krim was binnengevallen.”

Zo werken de Verenigde Staten aan een plan om gas- en olieproducenten uit het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Azië te laten leveren aan Europa. Op dit moment is Europa nog in grote mate afhankelijk van gasbevoorrading uit Rusland, waardoor de Europese landen nog relatief terughoudend zijn om Rusland sancties op te leggen. Door een alternatief aan te bieden, zou de VS een grote troefkaart van Poetin wegnemen.

“Grote ongerustheid”

Hoewel Rusland momenteel meer dan 100.000 troepen aan de grens met Oekraïne heeft gestationeerd, ontkent het Kremlin nog altijd dat het plannen heeft om het land binnen te vallen. De Russische overheid beschuldigt Washington ervan de spanningen te doen escaleren, door duizenden Amerikaanse troepen in staat van paraatheid te brengen. “Het is met een grote ongerustheid dat we deze Amerikaanse acties vaststellen”, aldus de woordvoerder van de Russische president Vladimir Poetin, Dmitri Peskov.

Volgens hem veroorzaken de VS “de facto” een “verergering van de spanningen”. Washington bracht tot 8.500 militairen in staat van paraatheid. Zij kunnen binnen vijf dagen klaar zijn om de snelle reactietroepenmacht van de Navo te versterken. Die troepenmacht telt 40.000 militairen. Wel is nog niet beslist die troepenmacht te ontplooien. Biden heeft dinsdag zelfs nog verklaard dat hij voorlopig “niet van plan is om Amerikaanse of Navo-troepen naar Oekraïne te sturen”.

