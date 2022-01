Versoepelingen in Nederland: horeca en musea zetten woensdag de deuren weer open

In Nederland gaan woensdag een aantal versoepelingen in. Cafés en restaurants mogen weer gasten ontvangen, en ook theaters, musea, casino’s, dierentuinen en pretparken mogen de deuren weer openen.

Voor scholen geldt dat alleen leerlingen die klachten hebben of positief zijn getest moeten thuisblijven, de rest van de klas mag gewoon naar school. Leerlingen wordt wel geadviseerd twee keer per week een thuistest te doen.

Op veel plekken gelden voorwaarden voor heropening. Zo is een coronatoegangsbewijs (QR-code) verplicht voor iedereen vanaf dertien jaar in de horeca, theaters en concertzalen, musea, binnensportlocaties, bioscopen, dierentuinen, pretparken, sauna’s en casino’s. Ook moeten mensen een mondmasker dragen in het openbaar vervoer en in publieke binnenruimtes zoals winkels en musea. Voor bioscopen, theaters en horeca geldt dat als bezoekers hun mondkapje af kunnen doen zodra ze zitten.

Premier Mark Rutte en zorgminister Ernst Kuipers kondigden de versoepelingen dinsdagavond aan. Ze gaan ervan uit dat het aantal besmettingen de komende tijd fors zal toenemen, vandaar dat anderhalve meter afstand houden, handen wassen, ventileren en testen bij klachten nog steeds belangrijke basisregels zijn.