Nog steeds niet duidelijk wanneer en hoe Dean (4) om het leven kwam

Dean (4) wordt zaterdag begraven in Verrebroek. — © RR

De kleine Dean Verberckmoes (4) – het jongetje dat ontvoerd werd en dood werd aangetroffen in Zeeland – wordt zaterdagmiddag begraven in Verrebroek. Meer dan een week na zijn overlijden heeft het gerecht nog steeds geen absolute zekerheid wanneer en hoe het kindje precies om het leven kwam.

De afscheidsplechtigheid voor Dean Verberckmoes zal zaterdagmiddag plaatsvinden in de Sint-Laurentiuskerk in het Oost-Vlaamse Verrebroek, waar de jongen met zijn moeder Elke woonde. Er worden veel mensen verwacht en volgens de priester wordt daarom buiten de kerk ook een scherm gezet.

De kleine Dean werd het laatst gezien in Sint-Niklaas, samen met verdachte Dave De Kock (34). Die paste samen met zijn vriendin R.W. (25) op het jongetje, maar zou hem na een ruzie ontvoerd hebben. Het lichaam van Dean werd maandag 17 januari ’s avonds aangetroffen in Neeltje Jans, een werkeiland in Zeeland.

Op de rouwcommunicatie staat nu geschreven dat Dean op 17 januari is overleden, maar het gaat om het tijdstip dat het lichaam van het jongetje werd aangetroffen.

Uit onderzoek van de politie in Nederland blijkt dat Dave De Kock het kindje zaterdagmiddag al op Neeltje Jans heeft achtergelaten. Voor zover bekend is er nog geen enkele getuige opgedoken die Dean bij Dave De Kock tijdens zijn vlucht in Nederland levend heeft gezien.

Het gerecht heeft volgens onze informatie nog steeds geen zekerheid wanneer Dean precies om het leven kwam. De autopsie leverde ook geen eenduidige analyse op, waardoor de precieze doodsoorzaak ook nog niet formeel zou vaststaan.

Dave De Kock zit nog steeds opgesloten in Nederland, in afwachting van zijn mogelijke overlevering aan ons land. Hij zou voorlopig weigeren om verdere verklaringen af te leggen.