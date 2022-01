Duizenden jongeren dreigen zonder boosterprik niet op skivakantie te kunnen in krokusvakantie

LEES OOK. Met coronapas geen reisbeperkingen meer in Europa, toch is je krokusvakantie niet gered (+)

Vanaf februari mag je in populaire wintersportbestemmingen als Oostenrijk en Italië niet meer binnen als je laatste vaccinatie tegen het coronavirus langer dan zes maanden geleden is. En dat is slecht nieuws voor heel wat Belgische jongeren, die vaak al langer geleden hun laatste prik krijgen en voorlopig nog niet in aanmerking komen voor een boosterprik.

“Zo’n 3.000 jongeren staan te trappelen van ongeduld om in de krokusvakantie op ski- of snowboardkamp te vertrekken”, zegt Kazou-woordvoerder Seppe Van Pottelbergh aan VRT NWS. “Maar omdat veel van onze jongeren vorige zomer al gevaccineerd werden, is hun vaccinatiebewijs dan niet meer geldig in Oostenrijk en Italië. Dat betekent dat we zo’n 2.000 jongeren niet op kamp zouden kunnen laten vertrekken. Daarom vragen wij dat de boosterprik voor de 12- tot 17-jarigen snel goedgekeurd wordt.”

Ook reisorganisatie Jongerentravel vraagt in een open brief om duidelijkheid. “We vragen Europa om niet meer toe te laten dat elk land afzonderlijk regels kan opleggen, want nu weten we niet meer welke regels we nog durven te communiceren aan de mensen”, zegt woordvoerster Katrien Corens. “Ook wij vragen snel duidelijkheid over de boosterprik voor onze jongeren, zodat we hen perspectief kunnen geven.”

“Al twee jaar aan de regels gehouden”

Corens heeft het over discriminatie van de 15- tot 18-jarigen. “Die jongeren hebben zich nu al twee jaar lang aan de regels gehouden. Ze hebben alles gedaan wat hen gevraagd is: ze zijn prik 1 gaan halen en prik 2. Ze willen ook testen doen, maar je kan van hen niet vragen wat niet mogelijk is.”

Er moet dus snel duidelijkheid komen, liefst tegen het eind van de week. “Dan kunnen we op tijd beslissen of we al dan niet reizen moeten annuleren”, zo luidt het.

Of jongeren een boosterprik mogen krijgen, is een beslissing die genomen moet worden door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). “Zodra dat groen licht er is, vragen we dat alles in het werk wordt gesteld om onze jongeren zo snel mogelijk een boosterprik te geven”, aldus Van Pottelbergh. “We hebben nog een maand, dus we zijn hoopvol dat het nog lukt.”