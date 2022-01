Wie is Tom Saintfiet, de Belgische bondscoach van revelatie Gambia? Hij wilde voetballen in Scandinavië, maar werd koning in Afrika

Eén keer moest hij zeshonderd kilometer vluchten door de jungle van Zimbabwe. Een andere had hij het aan de stok met de Togolese wereldvoetballer Emmanuel Adebayor. Voor de rest gaat het goed met de avonturen van Tom Saintfiet in Afrika. Net zoals nu, als bondscoach die Gambia al zeker tot in de kwartfinale van de Africa Cup geleid heeft. Portret van een buitenbeentje uit Mol dat als enige in zijn dorp ging supporteren voor Berchem Sport en droomde van een voetbalcarrière in … Scandinavië.