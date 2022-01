Huisarts die te lang bleef werken tijdens zwangerschap, krijgt nu toch uitkering

“Dank je wel, allerwarmste netwerk.” Met die tweet liet Julie De Vos weten dat ze nu toch een uitkering voor haar moederschapsrust krijgt. Eerder had de 30-jarige huisarts met praktijk in Gentbrugge nog van de Christelijke Mutualiteit (CM) te horen gekregen dat ze er geen recht op had omdat ze te lang had doorgewerkt tijdens haar zwangerschap.

Ze wilde haar collega’s en patiënten niet in de steek laten in volle coronapandemie. En daarom werkte huisarts Julie De Vos zo lang mogelijk door tijdens haar zwangerschap. Te lang, volgens de Christelijke Mutualiteit. “De wetgeving geeft aan dat u minstens een week voor uw vermoedelijke bevallingsdatum volledig moet stoppen met werken. U geeft aan dat u maar stopte op 29 oktober terwijl u verplicht was te stoppen op 25 oktober. Gezien u dat niet heeft gedaan, heeft u geen recht op een uitkering voor uw moederschapsrust”, zo stond te lezen in een mail die De Vos enkele dagen geleden kreeg van de mutualiteit.

Het verhaal van Julie De Vos ging rond als een lopend vuurtje. “Ik vind dit zo oneerlijk. In volle gezondheidscrisis wil je als huisarts toch werken”, zo reageerde ze enkele dagen geleden nog in deze krant.

Door de beslissing van de CM zou Julie De Vos ongeveer 4.000 euro mislopen. Al was het geld zeker niet de enige reden waarom ze dit voorval wilde aankaarten. “Het was niet evident, maar ik heb het financieel kunnen overleven. Ik moest serieus aan mijn spaarcenten zitten”, aldus De Vos enkele dagen geleden. “Maar ik vecht dit vooruit uit principe aan. Het is zo oneerlijk. Al leg ik me er niet zomaar bij neer. Ik ga dit zeker blijven aanvechten.”

En dat deed ze met succes. De CM liet eerder al weten contact met De Vos te hebben opgenomen “om samen naar een oplossing te zoeken”. En nu heeft de huisarts zelf op Twitter laten weten dat haar uitkering uiteindelijk dan toch in orde geraakt is.