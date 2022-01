Belg aan hoofd van Zwitsers technologiebedrijf Ascom

Vanden Abeele was bij Barco de voorbije vier jaar lid van het directiecomité en hoofd van de entertainmentafdeling, luidt het. Hij is “een internationaal succesvolle leider met uitgebreide ervaring in verschillende markten en een grote commerciële, operationele en technologische kennis”, zegt Ascom in een persbericht.

Het bedrijf, gevestigd in Bern, draaide in 2021 een omzet van 291,5 miljoen Zwitserse frank (zowat 280 miljoen euro). Het ontwikkelt onder andere communicatie- en alarmsystemen, zoals verpleegknoppen, dwaaldetectie, alarmknoppen en biepers. Ascom heeft in België een vestiging in Zaventem.