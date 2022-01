Ex-Playmate Holly Madison getuigt: “Hugh Hefner had wraakporno van alle vrouwen”

Voormalig Playboy-model Holly Madison doet in de nieuwe docuserie ‘Secrets of Playboy’ een boekje open over haar tijd met de inmiddels overleden Hugh Hefner. Madison vertelt dat Hefner wraakporno van vrouwen in de Playboy Mansion had en onthult dat hij geen voorbehoedsmiddelen wilde gebruiken. Ook zegt het model bang te zijn geweest om de extravagante woning te verlaten.

Het leven in het landhuis van voormalig Playboy-baas Hugh Hefner, die in 2017 op 91-jarige leeftijd overleed, omschrijft Madison als “cultachtig”. Ze durfde het huis dan ook niet te verlaten uit vrees dat Hefner “wraakporno” van haar zou verspreiden. “Hij had naaktfoto’s van allerlei dronken vrouwen. Het was ronduit smerig”, aldus Madison.

Na de eerste keer dat Madison seks had met Hefner voelde ze zich “vernederd”. “Ik vond het echt walgelijk dat hij geen voorbehoedsmiddelen wilde gebruiken. Dat heeft een zware impact op mij gehad”, aldus de voormalig Playmate. Verder noemt Madison de seks met Hefner “mechanisch en robotachtig”.

Stockholmsyndroom

Madison was 21 toen ze in het landhuis van Hefner ging wonen, die toen 75 was. De twee bleven ongeveer zeven jaar bij elkaar. Die relatie heeft ze sindsdien beschreven als het stockholmsyndroom, een verschijnsel waarbij het slachtoffer sympathie krijgt voor de dader. Sinds het overlijden van Hefner in 2017 doen steeds meer vrouwen hun verhaal over de tijd die ze met hem beleefden.

Secrets of Playboy is een tiendelige docuserie, gemaakt door het Amerikaanse netwerk A&E.