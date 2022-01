Man (31) van wachtlijst voor harttransplantatie gehaald omdat hij niet gevaccineerd is

Een 31-jarige Amerikaan is van de wachtlijst voor een harttransplantatie gehaald omdat hij een coronavaccin weigert. Dat melden lokale media. “Het is tegen zijn principes”, zo reageert zijn vader.

DJ Ferguson, een 31-jarige vader van twee kinderen en een derde op komst, vecht momenteel in een ziekenhuis in Boston voor zijn leven. Normaal gezien stond hij als eerste op de wachtlijst om een nieuw hart te krijgen, maar hij werd door het ziekenhuis van die lijst geschrapt omdat hij niet gevaccineerd is tegen het coronavirus. “Het is tegen zijn principes, hij gelooft er niet in”, zo getuigt zijn vader David Ferguson aan The New York Post.

Volgens het ziekenhuis, het Brigham and Women’s Hospital, heeft onderzoek aangetoond dat ontvangers van transplantaties een veel hoger risico lopen om te overlijden aan de gevolgen van Covid-19. “En we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat een patiënt die een orgaan ontvangt, een zo groot mogelijke overlevingskans heeft”, zo meldt een woordvoerder van het ziekenhuis. “Patiënten die niet gevaccineerd zijn tegen corona, worden dus van de wachtlijst gehaald. Dat beleid is in overeenstemming met veel andere transplantatieprogramma’s in de VS.”