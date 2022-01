Hond van doodgeschoten journaliste wacht nog altijd op haar aan haar deur

De 68-jarige Lourdes Maldonado Lopez werd zondag doodgeschoten in grensstad Tijuana, terwijl ze in haar auto zat. Lopez, die drie jaar geleden nog aan president Andrés Manuel López Obrador gezegd had dat ze vreesde voor haar leven, is daarmee al de derde journalist die dit jaar vermoord werd in Mexico. Het Midden-Amerikaanser land is daarmee een van de dodelijkste plaatsen ter wereld (buiten oorlogsgebied) voor journalisten.

Intussen gaan hartverscheurende foto’s van Chato, de hond van Lopez, de wereld rond. Het dier zit nog aan de deur van Lopez’ woning in de wijk Santa Fe, trouw wachtend op de terugkeer van zijn baasje.