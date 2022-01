Korpschef schrijft open brief na rellen tijdens coronabetoging in Brussel: “Hoe lang kunnen wij dit als politie nog tolereren?”

“De wijze waarop politiemensen aangepakt werden, roept bij mij een beeld op van oorlogsvoering en niet van het gebruikmaken van het recht op vrije meningsuiting.” Dat schrijft Yves Asselman, de korpschef van de politiezone regio Rhode & Schelde, in een open brief na de uit de hand gelopen coronabetoging in Brussel van afgelopen zondag.

“Voor het eerst in mijn loopbaan voel ik de absolute noodzaak om eventjes aan de alarmbel te trekken”, schrijft Asselman in een brief die onder meer gericht is aan de ministers van Binnenlandse Zaken (Annelies Verlinden) en Justitie (Vincent Van Quickenborne). “Na bijna 43 jaar ervaring bij de politie zie ik een evolutie die me echt verontrust en zelfs bang maakt. Ik weet dat vele korpschefs en collega’s samen met mij deze bezorgdheid delen.”

Asselman heeft het over de rellen tijdens de coronabetoging in Brussel van afgelopen zondag. Daarbij vielen tientallen heethoofden de aanwezige politiemensen aan door ze onder meer te bekogelen met stenen en dranghekken. “De meesten onder ons zullen geschokt naar de verslaggeving hebben gekeken”, schrijft hij. “De organisatoren van de betoging zwaaien met onze grondwet en onze democratie, maar beseffen niet dat de rechten van de grondwet ook een recht op plichten inhoudt. Voor de officiële instanties is er absoluut geen respect meer, men laat hen in een debat zelfs niet meer uitspreken. Desondanks zweren dezelfde woordvoerders, bij hoog en laag, bij een dialoog, maar dan wel een in de vorm van eenrichtingsverkeer.”

“Totaal geen respect meer voor gezag”

Asselman vraagt zich ook nog af of de organisatoren “wel beseffen dat de politie het instrument bij uitstek is om voor de hele bevolking de naleving en het respect van onze democratische waarden te garanderen”. “De wijze waarop politiemensen aangepakt werden, roept bij mij een beeld op van oorlogsvoering en niet van het gebruikmaken van het recht op vrije meningsuiting en het recht op betoging.”

“Het is overduidelijk dat het voor een klein deel van de betogers louter om een kwaadwillige samenscholing gaat met als enige intentie een georganiseerde agressie naar de politie en vernielingszucht naar de eigendom van derden. Dezelfde minderheid eigent zich het recht toe om alle middelen in te zetten om politiemensen kwaadwillig en opzettelijk te verwonden met zelfs reëel risico voor het leven van de ordehandhavers.”

Volgens Asselman is er “totaal geen respect meer voor elke vorm van gezag en voor de dragers van een uniform”. “Er ontstaat een gevaar tot gewenning voor agressievertoon tegenover de politiemensen op het terrein”, schrijft hij nog. “Vraag is, hoe lang wij dit als politieambtenaren nog kunnen tolereren?”

De korpschef richt zich op het einde van zijn brief nog tot de overheid. “Ik heb er het volste vertrouwen in dat onze beleidsverantwoordelijken er alles aan doen om dit fenomeen effectief en efficiënt aan te pakken. Dat geeft me hoop, in het bijzonder voor de jonge generatie van politiemensen maar tegelijk ook voor onze democratische samenleving.”