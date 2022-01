Huisarts die te lang bleef werken tijdens zwangerschap, krijgt nu toch uitkering: “Ook de dossiers van andere vrouwen zijn spontaan opnieuw opgestart”

“Dank je wel, allerwarmste netwerk.” Met die tweet liet Julie De Vos (30) dinsdag weten dat ze toch een uitkering voor haar moederschapsrust zal krijgen. Eerder had de Gentse arts van de Christelijke Mutualiteit te horen gekregen dat ze daar geen recht op had omdat ze enkele dagen te lang had doorgewerkt tijdens haar zwangerschap. “Er is achter de schermen blijkbaar iets gebeurd. De dossiers van verschillende vrouwen zijn blijkbaar spontaan opnieuw opgestart.” En dat is niet het enige.