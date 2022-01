Pittig debat in Lagerhuis, Britse premier Boris Johnson is duidelijk: “Ik zal niet opstappen”

Boris Johnson ligt onder vuur omwille van ‘Partygate’: de voorbije weken werden er meerdere onthullingen gedaan over lockdownfeestjes waarop de Britse premier zelf aanwezig was, of die georganiseerd werden in zijn ambtswoning in Downing Street. Er lopen momenteel twee onderzoeken naar de mogelijke overtredingen van de coronamaatregelen: een van topambtenaar Sue Gray, en een van de Londense politie.

Johnson werd woensdag zwaar onder vuur genomen in het Lagerhuis, maar wilde niet ingaan op de beschuldigingen, in afwachting van de resultaten van beide onderzoeken. Hij herhaalde ook nogmaals dat hij het rapport van Gray volledig zou publiceren zo gauw hij het had ontvangen. Er waren de afgelopen dagen twijfels gerezen over die publicatie: Gray is een ondergeschikte van Johnson, die in theorie zou kunnen beslissen om enkel een samenvatting van haar rapport te verspreiden.

Ontslag

Verschillende leden van de oppositie vroegen om het ontslag van Johnson. Zo zei Labour-leider Keir Starmer smalend dat “de liegende premier moet opstappen”. Maar Johnson was niet onder de indruk, en herhaalde beslist dat hij niet van plan was om op te stappen. “Ik ga door met het uitvoeren van ons plan en onze visie voor het land”, zei hij.

Het einde voor Johnson lijkt sowieso niet voor meteen: verschillende Conservatieve parlementsleden lieten al weten dat ze de publicatie van het rapport van de Metropolitan Police wilden afwachten, alvorens ze zouden beslissen of ze om het ontslag van Johnson zouden vragen. Voor een geslaagde afzettingsprocedure moeten 54 Conservatieve parlementsleden (15 procent van het totaal).